ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Procter & Gamble auf 'Neutral' - Ziel 165 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Procter & Gamble (ProcterGamble) von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 181 auf 165 US-Dollar gesenkt. Umsatzstabilität werde durch Kosten- und Währungsdruck konterkariert, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Getränke- und Konsumgüterbranche. Procter seien nicht alleine mit dem wahrscheinlichen Ende der Serie positiver Ergebnisüberraschungen, nach der überdurchschnittlichen Kursentwicklung der vergangenen Jahre lasse sich eine weitere Neubewertung aber besonders schwer rechtfertigen./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2022 / 00:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2022 / 00:48 / GMT