DAX 26.440 +2,2%ESt50 6.274 +2,1%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,67 +2,1%Nas 25.894 +2,1%Bitcoin 71.639 +3,4%Euro 1,1237 +0,4%Öl 101,0 -2,5%Gold 4.034 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt ProSiebenSat.1-Ziel auf 5,40 Euro - 'Overweight'

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
3.25 EUR 0.06 EUR 2.01 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von 6,20 auf 5,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Schätzungen der Werbeeinnahmen europäischer TV-Sender in Italien, Deutschland und Spanien. Von einem geschätzten Wachstum der Einnahmen aus Anzeigen 2026 von drei Prozent zu Jahresbeginn habe sich das Blatt mittlerweile gewendet zu einem kalkulierten Einnahmerückgang von etwa drei Prozent./bek/tih

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle ProSiebenSat.1 Media Aktie News

Werbung

ProSiebenSat.1 Media Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:56 ProSiebenSat1 Media SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 ProSiebenSat1 Media SE Hold Deutsche Bank AG
11.08.26 ProSiebenSat1 Media SE Halten DZ BANK
06.08.26 ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 ProSiebenSat1 Media SE Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.