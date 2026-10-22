ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Qiagen auf 'Neutral' - Ziel an Offerte angepasst
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für QIAGEN mit 52 US-Dollar in etwa auf das Niveau der Übernahmeofferte des Finanzinvestors EQT gesenkt. Die Aktien des Diagnostikspezialisten stufte Analyst Casey Woodring in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar folglich von "Overweight" auf "Neutral" ab. Qiagen-Papiere schlossen in New York bei 50 Dollar./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:58 / EDT
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