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ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Rheinmetall auf 'Neutral' - Ziel 1500 Euro

08.05.26 07:19 Uhr
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Aktien
Rheinmetall AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 2130 auf 1500 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst David Perry bleibt zwar optimistisch hinsichtlich der deutschen Rüstungsausgaben und sieht für die Düsseldorfer fünf starke Wachstumsjahre. Zunächst gebe es für die Aktien aber Schwierigkeiten, so der Experte am Donnerstagabend. Zum einen scheine es aktuell schwer zu fallen, die eigenen Wachstumsambitionen zu erfüllen - in vier der letzten sechs Monate habe man die Markterwartungen verfehlt. Perry hält also eher sinkende Ergebnisschätzungen für wahrscheinlich als steigende und kappte seine eigenen bis 2030 um bis zu 5 Prozent. Zudem begännen einige Investoren sogar am Produktportfolio von Rheinmetall zu zweifeln. Er teilt diese Sorgen zwar nicht. Sie könnten eine Neubewertung zunächst aber verhindern./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:46 / BST

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07.05.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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05.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
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