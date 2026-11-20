ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Scout24 auf 'Neutral' - Ziel runter auf 84 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 101 auf 84 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Situation scheine sich für die Betreiber von Onlineportalen eher zu verschlechtern als zu bessern, schrieb Marcus Diebel am Freitag. Nach der massiven Abwertung infolge der KI?Verdrängungssorgen hätten zuletzt einige Anleger zwar wieder Mut gefasst. Diebel hat die Erholung allerdings nicht überzeugt. Seine Anwendungsfälle in der Immobiliensuche hätten gezeigt, dass die agentische KI bereits überzeugende, manchmal gar viel bessere Funktionalität biete. Mittelfristig sieht Diebel zunehmenden finanziellen Druck auf die Unternehmen - zunächst durch den Verlust margenstarker Werbeeinnahmen sowie härtere Verhandlungen mit Maklern, letztlich aber durch mögliche Einbußen an Immobilieninseraten und Nutzer-Traffic./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 00:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 00:41 / GMT
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