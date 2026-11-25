ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Stabilus auf 'Neutral' - Ziel mehr als halbiert
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus (Stabilus SE) von 30 auf 13 Euro eingestampft und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Beim Zulieferer Stabilus senkten die Experten ihre Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 um 7 Prozent. Er leide unter der schwachen Entwicklung wichtiger chinesischer Kunden./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
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