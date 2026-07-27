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ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Swiss Re auf 'Underweight' mit Ziel 125 Franken

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 125 Franken gesenkt. Angesichts des sich abschwächenden Preisumfelds im Rückversicherungsgeschäft schätzt Analyst Kamran M Hossain laut einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie das Chance-Risiko-Verhältnis für den Schweizer Konzern als inzwischen weniger attraktiv ein. Zudem werde Swiss Re trotz einer im Vergleich zur Munich Re kürzeren Erfolgsbilanz inzwischen mit einem leichten Bewertungsaufschlag gehandelt. Hossain erwartet, dass der Gewinn der Swiss Re in den kommenden Jahren kaum noch wachsen werde, da sich das schwächere Marktumfeld zunehmend auf das Geschäft auswirken dürfte./ck/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST

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DatumRatingAnalyst
08:46 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.06.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.