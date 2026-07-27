ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Swiss Re auf 'Underweight' mit Ziel 125 Franken
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 125 Franken gesenkt. Angesichts des sich abschwächenden Preisumfelds im Rückversicherungsgeschäft schätzt Analyst Kamran M Hossain laut einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie das Chance-Risiko-Verhältnis für den Schweizer Konzern als inzwischen weniger attraktiv ein. Zudem werde Swiss Re trotz einer im Vergleich zur Munich Re kürzeren Erfolgsbilanz inzwischen mit einem leichten Bewertungsaufschlag gehandelt. Hossain erwartet, dass der Gewinn der Swiss Re in den kommenden Jahren kaum noch wachsen werde, da sich das schwächere Marktumfeld zunehmend auf das Geschäft auswirken dürfte./ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Swiss Re
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Swiss Re
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Swiss Re Aktie News
Swiss Re Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swiss Re nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.