ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Telefonica SA auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Telefonica von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 8,50 auf 6,20 Euro gesenkt. Angesichts eines von Preisdruck und einem steigenden Kapitalbedarf geprägten Jahrzehnts hätten viele europäische Telekomkonzerne eine höhere Verschuldung in Kauf genommen, um etwa Dividendenkürzungen zu vermeiden, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Mittelfristig sei hier angesichts anstehender Versteigerungen von Frequenzen kaum Besserung in Sicht. Telefonica, Vodafone und Deutsche Telekom gehörten zu den am höchsten verschuldeten Vertretern. Telefonica kämpfe zudem seit einigen Quartalen mit unter Druck stehenden Schwellenländer-Währungen, schwachen Aktienkursen der Brasilien- und Deutschlandtöchter sowie den gestiegenen Wettbewerbsunsicherheiten in Spanien./gl/men

Datum der Analyse: 11.09.2018