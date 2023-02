ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 100 Euro - 'Neutral'

Aktien in diesem Artikel adidas 140,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für adidas nach vorläufigen Jahreszahlen und einem Ausblick auf 2023 von 105 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Grunde sei das nun die dritte Gewinnwarnung des Sportartikelherstellers in nur vier Monaten, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie und kürzte ihre Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) der Jahre 2024 bis 2026. Sie wartet nun auf weitere Details bei der Vorlage der vollständigen Zahlen Anfang März./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 23:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2023 / 00:15 / GMT

