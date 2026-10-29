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ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Adyen auf 1160 Euro - 'Overweight'

Werte in diesem Artikel
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Adyen B.V. Parts Sociales
828.50 EUR 7.00 EUR 0.85 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) von 1350 auf 1160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Fokus beim Zahlungsabwickler habe sich vom Margenausblick hin zum Umsatzwachstum verschoben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch in seinem Resümee des Quartalsberichts. Trotz wiederholt gesenkter Ziele erwarte Adyen weiterhin ein gutes Gewinnwachstum. Die Anleger dürften allerdings hinterfragen, warum die Kosten steigen müssten, um das aktuelle Wachstumstempo zu halten./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:01 / GMT

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Datum Rating Analyst
09:31 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Adyen BV Parts Sociales Kaufen DZ BANK
28.10.26 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.

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