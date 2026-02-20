ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 225 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) von 240 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst David Perry ist nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre für die Flugzeugproduktion sowie die operative Entwicklung etwas zurückhaltender. Er kürzte am Sonntagabend folglich seine Ergebnisprognosen (EPS). Diese dürften eher am unteren Ende der sich gerade formierenden Marktprognosen liegen. Mangels mittelfristiger Unternehmensziele könnten sich seine entsprechenden Schätzungen als konservativ erweisen. Die im Branchenvergleich schwache Entwicklung der Aktien seit Jahresbeginn preise eine Adjustierung der Erwartungen schon weitgehend ein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 23:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / 23:57 / GMT