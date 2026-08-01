ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Aixtron auf 60 Euro - 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) nach Zahlen zum zweiten Quartal von 70 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Der Tenor eines Gesprächs mit Finanzchef Christian Danninger sei "extrem positiv" gewesen, schrieb Craig A McDowell in einer Einschätzung am Montag. Danniger habe von einer hohen und andauernden Nachfrage nach Optoelektronik berichtet. Der Top-Manager habe jedoch gleichzeitig eingeräumt, dass eine Rückkehr zu Wachstum in der Leistungselektronik ungewiss sei./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|AIXTRON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON SE Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|AIXTRON SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|AIXTRON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.