ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Apple auf 340 Dollar - 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 345 auf 340 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er habe seine kurzfristigen Schätzungen für den Technologiekonzern gekappt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die robuste Nachfrage stoße auf eine Mauer aus Lieferengpässen und Kostenproblemen./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 22:21 / EDT
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Apple Hold
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|16.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.