ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Auto1 auf 34 Euro - 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AUTO1 von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht kappte Analyst Marcus Diebel am Freitag seine Schätzungen für das Absatzvolumen und den Rohertrag pro verkauftem Fahrzeug im dritten Quartal. Seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) bis 2028 sinken um bis zu 16 Prozent./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:19 / BST
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