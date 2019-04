ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Axel Springer auf 54 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axel Springer (Axel Springer SE) im Zuge einer Überarbeitung des Bewertungsmodells von 55 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er trage damit den Jahreszahlen des Medienkonzerns Rechnung, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 20:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2019 / 20:44 / BST