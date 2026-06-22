ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Beiersdorf auf 80 Euro - 'Neutral'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor dem Quartalsbericht am 5. August habe sie ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern mit Blick auf ein Gespräch mit dem Konzernchef und die jüngsten Branchendaten überarbeitet, schrieb Celine Pannuti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. In der Konsumentensparte geht sie nun von einer deutlich schwächeren Entwicklung des vergleichbaren Umsatzes als bisher sowie einer immer noch schwachen Entwicklung der Marke Nivea aus. Für 2026 und 2027 schraubte Pannuti ihre Margen- (Ebitda) und Ergebnisschätzungen (EPS) nach unten. Auf deren Basis erscheine die Aktie indes nicht teuer./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2026
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|29.05.2026
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.2026
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.2026
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2026
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.2026
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.2026
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.2026
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|21.04.2026
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2026
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|29.05.2026
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.2026
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.2026
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.04.2026
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.2026
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.2026
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.2026
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.2026
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen