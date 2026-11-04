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ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für BMW auf 68 Euro - 'Overweight'

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BMW AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 82 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In seinem Bewertungsmodell für den Autobauer berücksichtige er nun die angekündigten einmaligen Belastungen, die eine Umstrukturierung des Industriegeschäfts beschleunigen sollten, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultierten deutlich niedrigere Prognosen für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) der Jahre 2026 und 2027. Unter der Annahme, dass die europäischen und nordamerikanischen Automobilmärkte im kommenden Jahr relativ stark bleiben, seien die zentralen Aspekte für ihn das China-Geschäft und die Frage, ob BMW mit seinem neuen Produktportfolio Anzeichen einer Stabilisierung zeigen könne./rob/edh/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT

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13:46 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
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08:01 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.

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