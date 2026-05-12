ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 22,40 auf 21,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington sieht kurz- und mittelfristig enorme Korrekturrisiken für die Markterwartungen, wie er am Dienstagabend in seinem Resümee des Quartalsberichts schrieb./rob/ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 23:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST

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