ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 114 Euro - 'Overweight'

22.08.25 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
81,80 EUR -1,45 EUR -1,74%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 118 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltende kurzfristige Schwankungen beim operativen Geschäft überschatteten die langfristigen Chancen des Tickethändlers und Eventveranstalters, schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen. Es komme nun auf das zweite Halbjahr an, um die Anlegerstimmung wiederzubeleben./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
09:01CTS Eventim BuyUBS AG
08:01CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2025CTS Eventim BuyUBS AG
21.08.2025CTS Eventim AddBaader Bank
21.08.2025CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
