ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 114 Euro - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 118 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltende kurzfristige Schwankungen beim operativen Geschäft überschatteten die langfristigen Chancen des Tickethändlers und Eventveranstalters, schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen. Es komme nun auf das zweite Halbjahr an, um die Anlegerstimmung wiederzubeleben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:15 / BST
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2025
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.2025
|CTS Eventim Add
|Baader Bank
|21.08.2025
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
