ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für DHL Group auf 37,40 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 43,00 auf 37,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen nach den Quartalszahlen des Logistikkonzerns reduziert, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr hält er die unteren Enden der Unternehmenszielspannen für möglicherweise erreichbar, was aber von einer Konjunkturerholung abhänge. Der Ausblick auf 2026 erscheine aber unrealistisch. Denn das operative Ergebnis (Ebit) müsste sich vom derzeitigen Niveau aus um gut 50 Prozent erholen, um das untere Ende der Zielspanne zu erreichen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 10:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2024 / 10:40 / GMT

