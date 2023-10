ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für DWS auf 35,50 Euro - 'Overweight'

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS (DWS Group GmbHCo) von 37,00 auf 35,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit ihren reduzierten bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Vermögensverwalter Amundi und DWS nach den jüngsten Quartalszahlen trage sie den schwächeren Nettozuflüssen Rechnung, schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in einer am Montag vorliegenden Studie. Die unverändert positiven Anlageempfehlungen begründet sie im Fall von DWS damit, dass die hohe Dividendenrendite die Aktie weiter stützen sollte./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 19:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 19:48 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------