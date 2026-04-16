ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Easyjet auf 340 Pence - 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für easyJet von 350 auf 340 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aussicht auf eine schwächere Nachfrage beim Billigflieger führe zu weiter gekappten Gewinnerwartungen, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sowohl höhere Kerosinkosten als auch etwas schleppende Buchungen erwartet worden seien, falle das Ausmaß größer aus als gedacht./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BST
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