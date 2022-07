ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für FMC auf 23 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC (Fresenius Medical Care) nach gekappten Jahreszielen von 51 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" bekräftigt. Der bereinigte Gewinn im ersten Halbjahr sei um 15 Prozent zurückgegangen und die neuen Jahresprognosen implizierten, dass das zweite Halbjahr noch schwächer sein werde, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Dialysekonzern stehe vor erheblichen Herausforderungen und das noch vor dem Hintergrund, dass es 2023 keine staatliche Unterstützung mehr geben könnte./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 23:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 00:15 / BST