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ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Fresenius auf 55,20 Euro - 'Overweight'

Werte in diesem Artikel
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius (Fresenius SECo) von 56,60 auf 55,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Adlington lobte am Mittwoch in seinem Resümee zum Quartalsbericht ordentliche Aussichten für das zweite Halbjahr bei einem attraktiven Bewertungsniveau der Aktien./rob/ag/bek

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST

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DatumRatingAnalyst
10:41 Fresenius SECo Overweight Barclays Capital
08:01 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.