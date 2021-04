ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Hella auf 49 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hella (HELLA GmbHCo) vor Zahlen von 54 auf 49 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers im dritten Geschäftsquartal liege fünf Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem rechnet er nun wegen der jüngsten Knappheit an Halbleitern, Produktionsschwankungen, höheren Fracht- und Logistikkosten sowie steigenden Rohstoffpreisen mit einem zunehmenden Gegenwind auf der Kostenseite und senkte deshalb seine Schätzungen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 17:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2021 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------