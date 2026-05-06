ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Hellofresh auf 3,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HelloFresh von 3,60 auf 3,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der nach dem soliden Jahresauftakt schwache Ausblick auf das laufende Quartal sei durch optimistische Aussagen zur zweiten Jahreshälfte abgemildert worden, schrieb Marcus Diebel am Mittwochabend in seinem Resümee des Zwischenberichts. Er sieht indes nur sehr begrenzt Anzeichen für eine Umsatzstabilisierung ab der Jahresmitte./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST

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