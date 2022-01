ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Henkel auf 74 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 85 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den in der vergangenen Woche zur Zahlenvorlage gemachten Aussagen über das Konsumentengeschäft von Henkel senkte Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2022 um 10 Prozent. Das Strategie-Update des Konsumgüterkonzerns und Klebstoffherstellers für das laufene Jahr sei der Startschuss gewesen für einen bedeutenden Portfolioverkauf, den der Markt erwartet habe und weshalb die Aktie zuvor gestiegen sei. 2022 werde für Henkel ein schwieriges Jahr./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 19:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 00:15 / GMT