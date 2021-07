ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Just Eat Takeaway.com - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) anlässlich des jüngst veröffentlichten Zwischenberichts von 9053 auf 8915 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Essenslieferdienst habe im zweiten Quartal beim Umsatz gut abgeschnitten, aber höhere Investitionen in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien erschienen auf den aktuellen Niveaus attraktiv bewertet, allerdings mangele es derzeit an positiven Kurstreibern./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 22:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 00:34 / BST

