ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für K+S auf 12,50 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S (K+S) von 14,50 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Aktienkurs werde dem bevorstendenden Abschwung im Kali-Markt noch immer nicht vollständig gerecht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / 19:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2019 / 00:15 / BST