DAX 25.960 +1,3%ESt50 6.405 +0,7%MSCI World 4.848 +0,5%Top 10 Crypto 8,08 -2,1%Nas 25.374 +1,0%Bitcoin 54.073 -1,6%Euro 1,1524 -0,2%Öl 83,9 -6,9%Gold 4.059 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Overweight'

Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
40.23 EUR 1.28 EUR 3.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) nach Zahlen zum zweiten Quartal von 76 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta kürzte daraufhin die Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Herstellers von Logistiktechnik 2026 und 2027. Grund sei die Schwäche der Sparte industrielle Fahrzeuge und Dienstleistungen (ITS), so der Experte in einer Studie am Montag./rob/bek

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST

Aktuelle KION GROUP Aktie News

Werbung

KION GROUP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10:36 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
30.07.26 KION GROUP Buy Warburg Research
30.07.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research