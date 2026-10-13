ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für LVMH auf 500 Euro - 'Neutral'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 525 auf 500 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Erlöskennziffern des Luxusgüterkonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Umsatzmix auf dem Aktienkurs und der Branche lasten. Enttäuscht habe vor allem die Sparte Mode und Lederwaren./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 21:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen