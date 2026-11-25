ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 50 Euro - 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von 70 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. BMW, Mercedes und Renault sehen die Experten weiter als attraktive Dividendenstorys. Bei Mercedes kappte er aber seine Ergebnisschätzungen aufgrund geringerer Margenannahmen im Kerngeschäft./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
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