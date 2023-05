ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Merck KGaA auf 225 Euro - 'Overweight'

Aktien in diesem Artikel Merck 164,10 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA (Merck) nach Quartalszahlen von 250 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser reduzierte in Reaktion auf den Zwischenbericht seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Konzern. Doch auf deren Basis würde Mercks Gewinn je Aktie immer noch stärker zulegen als die Branche, weshalb die Aktie eine attraktive Wachstumsgeschichte bleibe, heißt es in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2023 / 23:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 01:08 / BST

