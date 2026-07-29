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ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Meta auf 640 Dollar - 'Neutral'

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Meta Platforms (ex Facebook)
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) nach Quartalszahlen von 725 auf 640 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Doug Anmuth verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die fortgesetzt deutliche Werbestärke des Konzerns. Der Einblick in die neueren Formen der KI-Monetarisierung sei aber eingeschränkt. Zudem hob er die deutliche Anhebung der Investitionsausgaben für 2027 hervor./ck/rob/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:45 / EDT

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:31 Meta Platforms (ex Facebook) Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
21.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.