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ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Munich Re auf 590 Euro - 'Overweight'

18.05.26 11:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
478,90 EUR 3,90 EUR 0,82%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 655 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain kappte am Freitagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 5 Prozent. Bei sinkenden Erträgen in der Schaden/Unfall-Rückversicherung sieht er die Münchner aber gut aufgestellt mit ihrem "Plan B" - nämlich guten Aussichten in der Leben/Gesundheit-Rückversicherung und dem Erstversicherungsgeschäft der ERGO./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST

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Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

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08:01Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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08:01Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
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15.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
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13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
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12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
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21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

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