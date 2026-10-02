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ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Nike auf 33 Dollar - 'Underweight'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 40 auf 33 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Schmerz sei größer als der Gewinn, schrieb Matthew Boss am Freitag in seiner Reaktion auf das durchwachsene erste Geschäftsquartal. Basierend auf dem schwachen Ausblick stünden wohl alle Regionen im zweiten Quartal und zweiten Halbjahr unter Druck./rob/ag/jha/

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Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:00 / EDT

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25.09.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.09.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets

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