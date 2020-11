ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Nikola auf 40 Dollar - 'Overweight'

Aktien in diesem Artikel Nikola 16,50 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nikola nach Quartalszahlen von 41 auf 40 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Elektro-Nutzfahrzeugherstellers hätten ingesamt die Prognosen getroffen, schrieb Analyst Paul Coster in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Verlust sei niedriger als befürchtet und die Liquidität höher als erwartet ausgefallen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2020 / 19:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / 00:15 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

