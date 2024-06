ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Porsche AG auf 110 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG (Porsche) von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die letzten monatlichen Absatztrends in Europa, den USA und China zeigten einen noch nicht dagewesenen Umbruch im Premium- und Luxusautosegment durch den Markteintritt chinesischer Hersteller, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher senkte er seine Ergebnisschätzungen für den Sportwagenbauer. Bei den Umsätzen liege er nun unter dem Ausblick des Unternehmens. Dennoch dürfte Porsche eine Strategie verfolgen, die den Wert über das Volumen stelle, um die Rentabilität und Identität der Marke zu schützen. Dies könnte bei der Transformation hin zu Elektrofahrzeugen zu geringer als geplanten Absatzzahlen führen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2024 / 00:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2024 / 00:46 / BST

