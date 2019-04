ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ryanair auf 14,00 (14,25) Euro

Aktien in diesem Artikel Ryanair 11,50 EUR

1,95% Charts

News

Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 14,25 auf 14,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zeitpunkt zum Einstieg in die Aktie sei nach dem jüngsten Kursrückgang attraktiv, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einstufung des Papiers fuße allerdings auf der Annahme eines geordneten Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union./he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2019 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2019 / 20:42 / GMT