ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für SAP auf 138 Euro - 'Overweight'

NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

Heute im Fokus

Staatsanwaltschaft wirft FTX-Gründer Zeugenbeeinflussung vor. JPMorgan will Onlinebank "Chase" auch nach Deutschland bringen. Russland bittet Unternehmen durch Übergewinnsteuer zur Kasse. Inflation in Japan steigt wieder leicht an. Kupferproduktion von Glencore rückläufig. SAFRAN übernimmt Flight-Control-Geschäft von Raytheon-Tochter. BASF sichert sich Beteiligung an chinesischem Windpark.