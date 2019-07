ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 33,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 34,10 auf 33,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er rechne mit ordentlichen Umsätzen und schwächeren Margen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darauf deuteten die jüngsten Gespräche mit dem Unternehmen hin. Der Fokus dürfte auf dem Margenziel des Herstellers von Medizintechnik für das laufende Geschäftsjahr liegen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 19:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2019 / 19:11 / BST