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ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight'

12.05.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
33,59 EUR -0,05 EUR -0,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61,30 auf 55,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Kerngeschäft sei im zweiten Geschäftsquartal ganz okay gelaufen, schrieb David Adlington am Montagabend. Und die "Tage der Diagnostik-Bremse" schienen gezählt. Das Management schaue letztlich nach einem Exit, wie von ihm schon lange präferiert./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 23:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST

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08:01Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.05.2026Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
08.05.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
07.05.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
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08:01Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
07.05.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
07.05.2026Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
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11.05.2026Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
07.04.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
07.04.2026Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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