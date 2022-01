ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Software AG auf 40 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Software AG (Software) von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die 2019 eingeleitete Transformationsstrategie beginne Früchte zu tragen, denn der Softwarekonzern sei auf gutem Weg, so stark zu wachsen wie seit einer Dekade nicht mehr, schrieb Analyst Varun Rajwanshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen zur Zahlenvorlage eine Margenverbesserung für 2022 und 2023 in Aussicht gestellt/ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 00:15 / GMT