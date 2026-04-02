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ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Springer Nature - 'Overweight'

08.04.26 20:34 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature vor Quartalszahlen von 31,50 auf 31,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor allem aufgrund negativer Währungseffekte dürfte der Umsatz des Wissenschaftsverlags um 0,5 Prozent gesunken sein, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität sollte einen Prozentpunkt niedriger bei 23 Prozent liegen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST

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