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ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für T-Mobile US auf 260 Dollar - 'Overweight'

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NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 275 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem weiter auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den Quartalszahlen habe er mit Blick auf jüngste Aussagen auf einer Konferenz sowie auf Branchentrends seine Wachstumsschätzung für den Umsatz mit Dienstleistungen für Vertragskunden gesenkt, schrieb Sebastiano C Petti in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Seit den letzten Quartalszahlen der Deutsche-Telekom-Tochter sei die Aktie wegen kurzfristiger Wachstumssorgen unterdurchschnittlich gelaufen. Er halte diese auf dem aktuellen Niveau aber weiter für attraktiv bewertet, da das Unternehmen auf Jahre hinaus das beste Wachstum in der Branche zeigen sollte./rob/gl/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT

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Datum Rating Analyst
11:56 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
05.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 T-Mobile US Buy UBS AG

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