ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Tesla auf 200 Dollar - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 215 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die vom US-Elektroautobauer vorgelegten Zahlen zur Produktion und zu den Auslieferungen im ersten Quartal seien erheblich schlimmer als befürchtet, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte eine schwächere Gewinnentwicklung im Auftaktquartal bedeuten. Der Experte reduzierte seine Schätzungen./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 02:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2019 / 02:01 / GMT

