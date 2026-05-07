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ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Unicredit auf 89 Euro - 'Overweight'

08.05.26 22:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UniCredit von 90 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Quartalszahlen der italienischen Großbank habe sie ihre Ergebnisprognose (EPS) für 2026 um 3 Prozent erhöht, schrieb Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 17:44 / BST

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