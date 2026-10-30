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ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Volkswagen auf 85 Euro - 'Neutral'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
69.54 EUR -0.48 EUR -0.69 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien (Volkswagen (VW) vz) nach Zahlen zum dritten Quartal und Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz von 110 auf 85 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Neutral". Seine angepassten Schätzungen berücksichtigten nun erhebliche Abschreibungen sowie Sonderposten, die das Quartal beeinflusst hätten./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:37 / GMT

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Datum Rating Analyst
18:11 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:21 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.

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