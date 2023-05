ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Walt Disney auf 125 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Disney (Walt Disney) nach Geschäftsquartalszahlen von 135 auf 125 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Unterhaltungskonzern habe ordentlich abgeschnitten und dürfte die Preise für die werbefreie Version seines Online-Angebots Disney+ im Schlussquartal nochmals anheben, schrieb Analyst Philip Cusick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibe für die Medienbranche zwar vorsichtig, doch Disney sei wegen des guten Geschäftsportfolios sein Favorit./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 06:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 07:00 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------