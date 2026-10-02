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ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Ahold Delhaize auf 'Negative Catalyst Watch'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
31.27 EUR -0.45 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) von 24,07 auf 22,63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese geht skeptisch in den Quartalsbericht am 4. November und gab den Aktien der Supermarktkette am Donnerstag daher den Stempel "Negative Catalyst Watch". Der Ausblick wie auch die Markterwartungen gingen immer noch von einer massiven Wende der Trends im vierten Quartal und Anfang 2027 aus, was ein fortwährendes Enttäuschungsrisiko berge. Er hatte bereits im Mai auf offensichtlichere Risse in der Anlagestory hingewiesen und die Aktien als eines der schlechtesten Beispiele auf die "Analyst Focus List" gesetzt./ag/jha/

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Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 22:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST

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Datum Rating Analyst
08:11 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.

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